"Wow эффект": воздушно-реактивные двигатели на скейтборде и спорткаре

В сети завирусилось видео ютубера-изобретателя Роберта Меддокса. Этот человек собирает воздушно-реактивные двигатели, а потом устанавливает их буквально на все подряд – от скейтборда до спорткара.

Свой необычный транспорт инженер тестирует в пустыне или на взлетной полосе. Самые интересные кадры – в программе "Wow эффект".