"Wow эффект": в Сети появился тизер сериала "Песочный человек"

В Сети появился тизер сериала "Песочный человек", снятого по комиксу Нила Геймана.

Сериал рассказывает о повелителе царства снов. Долгие годы Морфей проводит в заточении у оккультиста. После освобождения герой узнает, что кошмары больше не слушаются его, мир изменился, а царство пришло в запустение. Самые интересные кадры – в программе "Wow эффект".