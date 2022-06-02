"Wow эффект": в Сети появился первый тизер фильма "Пиноккио"

В Сети появился первый тизер фильма "Пиноккио" от режиссера Роберта Земекиса.

В роли мастера Джепетто снялся Том Хэнкс. Роль Голубой Феи исполнила темнокожая актриса Синтия Эриво, а сверчка Джимини озвучил Джозеф Гордон-Левитт. Самые интересные кадры – в программе "Wow эффект".