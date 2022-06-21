"Wow эффект": антропологи воссоздали облик человека, жившего 10 000 лет назад

Антропологи воссоздали облик человека, жившего 10 000 лет назад. Для этого ученые использовали игровой видеоредактор.

На основе скелета, который нашли на побережье Дуная в Сербии, ученые сделали глиняную скульптуру, а потом оцифровали ее с помощью инструмента MetaHuman. Программа воссоздала реальную копию человека, в том числе и мимику.