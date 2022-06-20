В Минцифры назвали причину, почему в России отложили проект цифровых паспортов

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Министр цифрового развития Максут Шадаев объяснил, из-за чего был отложен проект оформления цифровых паспортов для граждан РФ.

"Тема достаточно долгая, и вопрос в том, что она не была запущена, потому что, наверное, у нас в обществе отсутствует определенный консенсус по поводу необходимости перехода на цифровые паспорта", – сказал он РБК.

11 июня стало известно, что Минцифры РФ приостановило на неопределенный срок проект выдачи цифровых паспортов.

Источник, знакомый с деталями проекта, заявил, что одной из причин заморозки стала стоимость цифрового паспорта, которая должна была составить 1 тысячу рублей, в то же время бумажный паспорт стоит 300 рублей. По его словам, технически проект был готов, однако его запуск не согласовали в кабмине.

Ранее в МВД сообщали, что электронные паспорта в России планируют начать выдавать с 2023 года. Как уточнял глава Минцифры, электронный паспорт гражданина РФ будет представлен в двух видах – как смарт-карта и как приложение с QR-кодом.