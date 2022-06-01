"Wow эффект": возрождение старого челленджа с вешалкой в TikTok

В TikTok возродился старый челлендж – люди надевают на голову вешалку для одежды. Выглядит нелепо, но пользователи уверяют, что это почти научный эксперимент.

У кого-то из участников невольно поворачивается в сторону голова. Самые интересные кадры – в программе "Wow эффект".