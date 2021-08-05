Пол Маккартни вакцинировался от COVID-19 и обратился к поклонникам

Пол Маккартни сделал прививку от коронавируса. 79-летний певец опубликовал в своем Instagram фото, на котором ему делают укол. Своим поклонникам он тоже посоветовал с этим не тянуть.

"Будь крутым. Сделай прививку", – подписал музыкант снимок.