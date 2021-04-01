В Кремле прокомментировали агрессивные действия националистов против россиян в Грузии

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В Кремле осуждают агрессивные действия националистов в отношении россиян в Грузии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, граждане должны понимать, что поездки в Грузию на данный момент не являются безопасными.

"Мы решительно осуждаем агрессивные действия экстремистски настроенных националистов в отношении российских граждан в Тбилиси", – цитирует представителя Кремля ТАСС.

Ранее сообщалось, что тележурналист Владимир Познер отправился в Тбилиси, чтобы отпраздновать свой день рождения, и планировал вернуться 3 апреля. Но из-за его визита в городе прошли протестные акции. Протестующие утверждали, что, поскольку Познер не признает территориальную целостность страны, его присутствие неприемлемо.

Здание отеля, где изначально остановился телеведущий с друзьями, было окружено. Позже их перенаправили в гостиницу Romms hotel в центре Тбилиси.

Как сообщил в четверг грузинский Первый канал, Познер покинул страну. Данную информацию подтвердил и сам телеведущий.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал инцидент с Познером в Тбилиси. Он отметил, что ситуация еще раз показала, в каком глубоком кризисе пребывает Грузия.