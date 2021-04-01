Познер заявил, что не был оштрафован в Грузии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Телеведущий Владимир Познер рассказал, что не был оштрафован в Грузии за нарушение карантинных мер. Об этом сообщает РИА Новости.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее сообщал, что Познер был оштрафован за нарушение карантинных мер на 600 долларов. Сам же телеведущий опроверг это.

"Никто из нас не был оштрафован вообще", – ответил он на соответствующий вопрос.

Познер отправился в Тбилиси, чтобы отпраздновать свой день рождения, и планировал вернуться 3 апреля. Но из-за его визита в городе прошли протестные акции. Протестующие утверждали, что, поскольку Познер не признает территориальную целостность страны, его присутствие неприемлемо.

Здание отеля, где изначально остановился телеведущий с друзьями, было окружено. Позже их перенаправили в гостиницу Romms hotel в центре Тбилиси.

Как сообщил в четверг грузинский Первый канал, Познер покинул страну. Данную информацию подтвердил и сам телеведущий.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал инцидент с Познером в Тбилиси. Он отметил, что ситуация еще раз показала, в каком глубоком кризисе пребывает Грузия.