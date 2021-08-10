Эксперты выяснили, куда россияне планируют полететь в бархатный сезон

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Эксперты назвали самые популярные осенние направления для отдыха в России в бархатный сезон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сервиса Туту.ру.

Из результатов исследования аналитического центра Туту.ру следует, что этой осенью россияне больше всего хотят отдохнуть в Сочи: именно туда куплено больше всего билетов в период с 1 сентября по 15 октября. На втором месте у путешественников оказался Симферополь. Отмечается, что это направление пользовалось популярностью и в прошлом году. Завершает топ-3 Москва.

Также планирующие отдых россияне отметили, что хотят поехать в Минеральные Воды, Анапу, Санкт-Петербург, Геленджик, Краснодар, Калининград и Екатеринбург.

По словам экспертов, средний чек на перелет по России составил 8067 рублей в одну сторону. Если сравнивать с 2020 годом – стоимость билетов упала на 7%. Кроме того, по некоторым направлениям цена упала еще ниже: на 15% в Геленджик и на 11% – в Сочи.

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить на отпуске, планируя поездки по стране. По словам специалистов, рекомендуется заранее искать номера в отелях с помощью специализированных сайтов. Также следует почитать отзывы, чтобы не испортить поездку.