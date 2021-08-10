Российских туристов в Египте заменили китайцы

Россия закрыла авиасообщение с Египтом после теракта 31 октября 2015 года. Пережив самый тяжелый для экономики страны 2016 год, она постепенно восстановила турпоток и доходы от отрасли и без российских туристов. Их заменили китайцы.

"На 2015 год туристическая отрасль Египта испытывала тяжелый экономический спад, и доходы составляли около 6 миллиардов долларов при том, что в лучшие годы эти доходы составляли около 13. Но вот прошло уже практически 6 лет, и Египет полностью восстановил свою туристическую отрасль", – рассказал директор Центра ТПП РФ Валентин Игнатьев.

Он уточнил, что ежегодный доход вновь составляет около 13 миллиардов долларов, а выбывших российских туристов заменили китайцы. При этом, по его словам, египтяне ждут россиян. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.