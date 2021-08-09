Визовый центр Венгрии в Москве приостановил выдачу туристических виз

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Визовый центр Венгрии в Москве приостановил прием документов для оформления туристических виз, подача заявлений будет вновь возможна в сентябре. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Визовый центр Венгрии осуществляет прием документов по ограниченным целям поездки. Заявления на туризм не принимаются", – заявили в визовом центре VFS Global.

В венгерском Генконсульстве пояснили, что в августе уже не осталось свободных окон для подачи заявлений, ближайшая запись будет возможна только в сентябре. Когда именно будет открыт прием, необходимо уточнять в визовом центре.

27 июля правительство Венгрии разрешило туристам из России свободно въезжать в страну при условии прохождения полного курса вакцинации от COVID-19. Российским путешественникам для въезда в страну не требуется никаких дополнительных тестирований.

Авиасообщение между Россией и Венгрией было возобновлено 10 июня, а с 24 июля было объявлено об увеличении количества выполняемых рейсов между странами.