В Болгарии сообщили о скорой отмене визового сбора для детей

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Болгарские власти рассказали, что визовый сбор для детей отменят уже с 1 октября этого года. Об этом сообщает АТОР.

Как считают туроператоры, эти послабления будут актуальны уже в зимнем сезоне, когда родители с детьми начнут планировать поездки на горнолыжные курорты Болгарии.

Напомним, сегодня получить визу в Болгарию в Москве можно за четыре-пять дней, вместо десяти. Этих сроков рекомендуют придерживаться и в регионах.

Ранее стало известно, что Намибия примет россиян с отрицательным ПЦР-тестом. Карантина по приезде в страну не потребуется.