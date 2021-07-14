РФ возобновит авиасообщение с Францией и Чехией с 24 июля

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Россия с 24 июля возобновит авиасообщение с Францией и Чехией, а также увеличит количество регулярных рейсов в Австрию, Бельгию, Болгарию, Грецию, Ливан, Хорватию, Венгрию и Эфиопию. Об этом сообщили в Оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ.

"С 24 июля 2021 года (возобновление. – Прим. ред.) регулярного авиасообщения со следующими государствами: Франция по маршрутам Москва – Париж и Москва – Ницца с частотой 4 рейса в неделю на каждом маршруте, по маршрутам Санкт-Петербург – Париж и Санкт-Петербург – Ницца с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте. Чехия по маршруту Москва – Прага с частотой 4 рейса в неделю", – говорится в сообщении.

Также с 24 июля будет увеличено количество регулярных рейсов в Австрию (Санкт-Петербург – Вена – 2 рейса в неделю), Бельгию (Санкт-Петербург – Брюссель – 2 рейса в неделю), Болгарию (Москва – София, Москва – Варна, Москва – Бургас – с 4 до 7 рейсов в неделю на каждом маршруте, а также Санкт-Петербург – София, Санкт-Петербург – Варна, Санкт-Петербург – Бургас – 4 рейса в неделю на каждом маршруте, Екатеринбург – Варна – 1 рейс в неделю).

Кроме того, увеличится число рейсов в Венгрию (Москва – Будапешт – с 2 до 4 рейсов в неделю, Санкт-Петербург – Будапешт – 2 рейса в неделю), Грецию (Москва – Салоники и Москва – Ираклион – с 5 до 7 рейсов в неделю на каждом маршруте), Ливан (Москва – Бейрут – с 1 до 3 рейсов в неделю), Хорватию (Москва – Загреб – с 2 до 3 рейсов в неделю, Москва – Сплит и Москва – Дубровник – с 2 до 5 рейсов в неделю на каждом маршруте) и Эфиопию (Москва – Аддис-Абеба – с 3 до 4 рейсов в неделю).

С 10 июня было возобновлено авиасообщение с Венгрией, Ливаном, Маврикием, Австрией, Хорватией, Люксембургом и Марокко, а также были восстановлены чартерные полеты в Албанию. Позднее Россия возобновила авиасообщение еще с восемью странами – Бельгией, Италией, Соединенными Штатами, Кипром, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Северной Македонией.

Регулярное и чартерное сообщение с другими странами Россия прекратила 27 марта 2020 года из-за пандемии коронавируса. Исключение составили только вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и ряд других рейсов.

Также сообщалось, что чартерное авиасообщение между Россией и Египтом будет восстановлено, однако дата пока неизвестна. По данным поисковиков авиабилетов, за первый час после появления новости об отмене запрета на перелеты на курорты Египта люди стали искать билеты туда в три раза чаще.