Число пострадавших в результате взрыва в Воронеже возросло до 22

Фото: ТАСС/Кристина Бражникова

Число пострадавших в результате взрыва в автобусе в Воронеже выросло до 22, сообщает ТАСС.

По словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, за медицинской помощью обратились еще два человека. Один находится в состоянии средней тяжести, второй после оказания помощи от госпитализации отказался.

Накануне сообщалось о 20 пострадавших. Еще двое умерли. Таким образом, общее количество пострадавших вместе с погибшими составляло 22, теперь эта цифра равна 24.

Трое пациентов находятся в тяжелом состоянии и 12 в состоянии средней степени тяжести. Они получают помощь в стационарах. Пятерым помощь оказана амбулаторно.

Маршрутный автобус ПАЗ взорвался в центре Воронежа вечером 12 августа. По факту произошедшего заведено уголовное дело. Взрыв квалифицирован как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ход расследования под личный контроль взял глава СК России Александр Бастрыкин. Национальный антитеррористический комитет отрабатывает различные версии ЧП.

Власти Воронежа выплатят по 1 миллиону рублей родным погибших при взрыве и по 500 тысяч – тяжело раненным.