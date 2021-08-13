Количество пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже выросло до 20 человек

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Количество раненных при взрыве автобуса в Воронеже выросло до 20 человек, еще двое умерли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя департамента здравоохранения области.

"Трое пациентов в тяжелом состоянии и 12 в состоянии средней степени тяжести получают помощь в стационарах, пятерым помощь оказана амбулаторно", – говорится в сообщении.

Маршрутный автобус ПАЗ взорвался в центре Воронежа вечером 12 августа. По факту произошедшего заведено уголовное дело. Взрыв квалифицирован как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ход расследования под личный контроль взял глава СК России Александр Бастрыкин. Национальный антитеррористический комитет отрабатывает различные версии ЧП.

Власти Воронежа выплатят по 1 миллиону рублей родным погибших при взрыве и по 500 тысяч – тяжело раненным.