Сын владелицы взорвавшегося в Воронеже автобуса назвал свою версию случившегося

Вечером 12 августа в Воронеже прогремел взрыв в пассажирском автобусе. От полученных травм скончались два человека, пострадали 19 пассажиров. Перевозчик утверждает, что автобус был технически исправен. Расскажем все последние новости об инциденте.



Разнесло в щепки

ЧП случилось в районе 21:30 по местному времени на остановке рядом с торговым центром "Галерея Чижова". В автобусе ПАЗ, который следовал по маршруту 10А, в этот момент было 35 человек. По словам прокурора Ленинского района города Юрия Бурсова, все сидячие места в салоне были заняты. Водитель высаживал пассажиров, и внезапно раздался мощный хлопок. Судя по кадрам с видеорегистраторов, части маршрутки в считаные секунды разлетелись по всей улице. Прохожие тут же поспешили к пассажирам и вызвали экстренные службы.

Главный врач больницы скорой медицинской помощи (БСМП) № 1 Игорь Банин сообщил журналистам, что состояние госпитализированных пациентов тяжелое, но стабильное.

"Прогноз внушает оптимизм", – говорит он.

По словам Банина, в БСМП № 1 было доставлено 16 человек с ожогами, баротравмами и рваными ранами. Из них 13 были госпитализированы.

"Из них четыре человека в тяжелом и крайне тяжелом состоянии и 9 человек в состоянии средней степени тяжести, преимущественно это пациенты с баротравмой", – привел подробности Банин.

Изначально сообщалось об одной погибшей, пассажирка поступила в тяжелом состоянии с отрывом нижней трети голени. Спасти ее жизнь не удалось, рассказали в департаменте здравоохранения региона. Утром 13 августа губернатор Воронежской области Александр Гусев, который в связи с происшествием прервал свой отпуск, подтвердил смерть еще одной пассажирки.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших.





Александр Гусев губернатор Воронежской области Распорядился выработать механизм оказания не только полноценной медицинской помощи пострадавшим, но и меры материальной компенсации. Ее суммы будут определены позднее.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин также выразил соболезнования в связи со взрывом.

"Выражаю искреннее сочувствие пострадавшим и их семьям. Убежден, что все ответственные службы выявят причины и мы все вместе предпримем все усилия, чтобы подобное не повторилось", – написал мэр в своем Telegram-канале.

Начальник отдела оказания медицинской помощи взрослому населению департамента здравоохранения Воронежской области Надежда Остроушко заявила, что три человека в тяжелом состоянии сейчас находятся в реанимационных отделениях ведущих травматологических центров. По ее словам, пациенты находятся в сознании и стабилизированы.

"Девять человек поступили в состоянии средней тяжести, им оказывается медицинская помощь. Еще пять человек не нуждаются в госпитализации, им оказана амбулаторная помощь, они будут наблюдаться в поликлиниках по месту жительства", – отметила она.

Представитель Депздрава отметила, что тяжелые пациенты поступили к медикам с ушибами легких и мягких тканей. У некоторых пациентов наблюдаются контузия, баротравмы и ожоги.

"Никаких признаков того, чтобы были какие-то инородные повреждающие объекты, осколки, мы пока по тем данным, что видим у пациентов, не обнаружили. Пока рано делать какие-то выводы. Работают криминалисты, всеми силами они разберутся, и определенные выводы будут сделаны, но чуть позже", – сказала сотрудник ведомства.

В настоящее время Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан. Глава СК Александра Бастрыкина передал уголовное дело в центральный аппарат СК. По его поручению в Воронеж направлены криминалисты из Москвы. Ход расследования он поставил на контроль.

В ситуации также разбирается прокуратура области. Ространснадзор проведет внеплановую проверку перевозчика "АТП-1", которому принадлежала маршрутка.

В первые часы после трагедии вице-губернатор Воронежской области Сергей Соколов заявил о том, что в ситуации с автобусом ничего не указывает на теракт. При этом в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили, что отрабатываются различные версии произошедшего.

"При координации оперативного штаба НАК продолжается установление всех обстоятельств взрыва автобуса в Воронеже, а также поиск лиц, причастных к произошедшему. Специалистами-взрывотехниками ФСБ России и криминалистами центрального аппарата Следственного комитета России проводится изучение материалов, изъятых с места происшествия", – говорится в сообщении.

Александр Гусев заявил о недопустимости распространения фейков о версиях ЧП. Глава региона напомнил, что за это пользователям интернета грозит ответственность.

"Отдельно предостерегаю от распространения фейковой информации о трагедии: такой контент будет передаваться в правоохранительные органы по результатам мониторинга интернета", – подчеркнул губернатор.

Сообщается, что после случившегося в Воронеже проверили около 800 пассажирских автобусов. Никаких угроз найдено не было, отметили власти. По поручению губернатора водители будут просить пассажиров обращать внимание на любые посторонние предметы. Движение по улице, где произошел взрыв, уже восстановлено. Жители Воронежа несут цветы к автобусной остановке.



А что взорвалось?

Водитель автобуса Алексей Олейников в эфире телеканала "Россия 24" попытался восстановить хронологию происшествия.





Алексей Олейников водитель автобуса Мы стояли на остановке, люди садились в автобус, загорелся красный. Они заходили с пешеходного перехода. Выезжаю – вот такой хлопок, стекла, дым – не понимаю, что происходит.

Пассажирка автобуса Людмила Золотарева рассказала Пятому каналу, что не заметила ничего подозрительного, когда заходила в маршрутку. По ее словам, хлопок произошел за ее спиной так неожиданно, что она не успела ничего понять.

"Я даже взрыва не слышала, сразу темно стало в салоне и жаром обдало. И потом уже люди стали выходить, и я тоже стала за ними выходить. Телефон там потеряла", – вспоминает пострадавшая.



Людмила Золотарева пассажирка взорвавшегося автобуса в Воронеже Я впереди сидела, второе или третье сиденье. Все кричали и сразу стали выбегать… Я видела, люди друг другу помогали, как-то быстро все выбежали. Кажется, мужчина или парень между сиденьями лежал. Сотрудники МЧС, когда приехали, они его доставали.

Людмила рассказывает, что ей удалось избежать серьезных травм. Она ушибла ногу и после взрыва пока еще слышит шум в голове. Взрывной волной женщину снесло в спинку стоящего впереди кресла, говорит пострадавшая.

По словам очевидца происшествия Романа Гринева, от взрывной волны осколки долетели до другой стороны шестиполосной дороги.

"Мы ехали по противоположной стороне, услышали сильный хлопок, было очень много дыма. Через пару секунд, когда дым рассеялся, все увидели, что взорвался автобус. Побежали. В этот момент уже люди, которые стояли на остановке, начали вытаскивать пострадавших. У женщины кровь сильно шла из ноги", – вспоминает Роман.

Другой свидетель ЧП Игорь Пахачев в момент взрыва был с женой и детьми на остановке напротив. По его словам, осколки долетели до рядом стоящего бизнес-центра. А у его знакомого от взрывной волны выскочила форточка, говорит очевидец.





Игорь Пахачев свидетель взрыва автобуса в Воронеже Взрыв был как миномет, умноженный на два, вот такой силы был звук... Взрыв по звуку напоминал удар снаряда об стену.

Видео: Следственный комитет Российской Федерации

Игорь рассказывает, что после взрыва он зашел в автобус и почувствовал жар снизу. Он был настолько сильным, что невозможно было стоять на полу, говорит участник событий. Вспоминает очевидец и о едком запахе в салоне.

Изначально в СМИ появилась версия о взрыве в маршрутке газового баллона. Однако в мэрии Воронежа заявили, что автобус работал на дизельном топливе. Позже RT со ссылкой на источники сообщил, что сейчас в качестве основной версии рассматривается неисправность оборудования транспортного средства либо внесение изменений в его конструкцию. По данным СМИ, взрыв мог произойти в районе бензобака в левой части автобуса.

Представитель владеющей маршруткой транспортной компании "АТП-1" в разговоре с ТАСС прокомментировал версии случившегося.

"Автобус был технически исправен. Дизельный автобус, на газ такие переходить не могут", – подчеркнули в компании.

Там добавили, что сам автобус был выпущен в 2016 году и в плановом порядке 12 августа прошел технический осмотр перед выходом на линию.

"На конечных остановках он также проверялся на исправность. Последний раз автобус прошел комплексное техобслуживание 6 августа текущего года на станции техобслуживания, таким образом исключаются доводы о наличии у автобуса незаконно установленного газобаллонного оборудования", – сообщил представитель перевозчика.

У сына владелицы автобуса Дмитрия Радченко своя версия случившегося. Предположениями он поделился с РЕН ТВ.





Дмитрий Радченко сын владелицы взорвавшегося автобуса в Воронеже Возможно, что-то подкинули.

Версию теракта опровергает источник "Коммерсанта", который побывал на месте происшествия. По его данным, поражающих элементов не обнаружено, а в автобусе нет проникающих отверстий. По версии источника "Ленты.ру", в салоне мог взорваться баллон для туристической газовой горелки, который якобы везла одна из пассажирок.

Интересно, что журналисты ФАН обнаружили взорвавшийся автобус среди объявлений на "Авито". Госномер и номер маршрута полностью совпадают. Согласно скриншотам, которые приводит издание, за автобус просили 900 тысяч рублей. На них же видно, что объявление было снято с публикации.

