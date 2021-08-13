Неисправность технического оборудования могла спровоцировать ЧП в Воронеже – СМИ

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Неисправность технического оборудования считают основной причиной взрыва автобуса в Воронеже, сообщает телеканал RT со ссылкой на источники.

В свою очередь, представитель перевозчика заявил, что компания использует транспорт исключительно на дизельном топливе.

Маршрутный автобус ПАЗ взорвался в центре Воронежа вечером 12 августа. По последним данным, в результате происшествия погиб один человек. Еще 11 человек находятся в больнице, состояние троих из них оценивается как тяжелое, восьми – как средней степени тяжести. Еще семи пострадавшим была оказана амбулаторная помощь.

По факту произошедшего заведено уголовное дело. Взрыв квалифицирован как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ход расследования под личный контроль взял глава СК России Александр Бастрыкин. Национальный антитеррористический комитет отрабатывает различные версии ЧП.