"Взрыв был как миномет". Очевидцы – о ЧП в Воронеже

Фото: ТАСС/Кристина Бражникова

Жители Воронежа, которые оказались рядом в момент взрыва автобуса в центре города, рассказали о случившемся, сообщает РИА Новости.

В частности, Руслан Громов заявил, что во время ЧП проезжал на автомобиле по противоположной стороне улицы. Он отметил, что сразу после взрыва бросил автомобиль на обочине, перешел дорогу и увидел, как люди, кто был в состоянии, выбегали из автобуса. Остальным пострадавшим помогали прохожие.

Еще один очевидец Роман Гринев рассказал, что взрывная волна была настолько сильной, что осколки долетели до другой стороны шестиполосной дороги.

"Мы ехали по противоположной стороне, услышали сильный хлопок, было очень много дыма. Через пару секунд, когда дым рассеялся, все увидели, что взорвался автобус. Побежали. В этот момент уже люди, которые стояли на остановке, начали вытаскивать пострадавших. У женщины кровь сильно шла из ноги", – сказал он.

Подтвердил его слова о мощности взрыва другой свидетель случившегося – Игорь Пахачев.

"Взрыв был как миномет, умноженный на два, вот такой силы был звук... Взрыв по звуку напоминал удар снаряда об стену", – подчеркнул он.

По его словам, после ЧП он зашел в автобус и почувствовал жар снизу. Мужчина признался, что невозможно было стоять на полу. Кроме того, в салоне был едкий запах. Пахачев уточнил, что сам он живет рядом, в момент взрыва находился с женой и детьми на остановке напротив.

"Осколки, меня и детей укрыла жена. Они долетели аж до бизнес-центра. У товарища форточка через улицу выскочила", – добавил он.

В свою очередь, водитель взорвавшегося автобуса Алексей Олейников рассказал "Вести Воронеж", что в момент ЧП автобус стоял на остановке и люди садились в транспортное средство.

"Загорелся красный, они заходили с пешеходного перехода. (Стал. – Прим. ред.) уезжать, и такой хлопок, стекла, дым, и я ничего не понял даже, что произошло", – сказал он.

Мужчина добавил, что в момент взрыва в автобусе находились не менее 30 человек, среди них есть тяжелораненые. Позднее выяснилось, что в момент ЧП в автобусе находились 35 человек.

Маршрутный автобус ПАЗ взорвался в центре Воронежа вечером 12 августа. По последним данным, в результате происшествия погиб один человек. Еще 11 человек находятся в больнице, состояние троих из них оценивается как тяжелое, восьми – как средней степени тяжести. Еще семи пострадавшим была оказана амбулаторная помощь.

По факту произошедшего заведено уголовное дело. Взрыв квалифицирован как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ход расследования под личный контроль взял глава СК России Александр Бастрыкин. Национальный антитеррористический комитет отрабатывает различные версии ЧП.