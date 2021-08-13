Врач рассказал о состоянии пострадавших после взрыва в автобусе в Воронеже

Фото: ТАСС/Кристина Бражникова

Пострадавшие в результате взрыва в автобусе в Воронеже находятся в тяжелом, но стабильном состоянии, рассказал главный врач больницы скорой медицинской помощи № 1 Игорь Банин. Об этом сообщает РИА Новости.

"Состояние пациентов на данный момент тяжелое, но стабильное. Прогноз внушает оптимизм", – заявил Банин.

Он отметил, что накануне в больницу поступили 16 человек с ожогами, рваными ранами, скелетными травмами и баротравмами. После осмотра троих пациентов отпустили на амбулаторное лечение. В пятницу один из доставленных в медучреждение пациентов умер, еще трое находятся в реанимации.

Маршрутный автобус ПАЗ взорвался в центре Воронежа вечером 12 августа. По последним данным, в результате происшествия погибли два человека.

По факту произошедшего заведено уголовное дело. Взрыв квалифицирован как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ход расследования под личный контроль взял глава СК России Александр Бастрыкин. Национальный антитеррористический комитет отрабатывает различные версии ЧП.