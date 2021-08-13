09:53 (обновлено 13.08.2021 10:20)
Фото: ТАСС/Кристина Бражникова
Число жертв после взрыва в автобусе в Воронеже увеличилось до двух. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
"Печальная весть. В БСМП № 1 скончалась еще одна пострадавшая 1966 года рождения. Мои соболезнования родным и близким. Как и обещал, позднее подробно расскажу, какой будет материальная помощь тем, кто попал в эту беду", – написал Гусев в своем телеграм-канале.
Маршрутный автобус ПАЗ взорвался в центре Воронежа вечером 12 августа. По последним данным, 11 человек находятся в больнице, состояние троих из них оценивается как тяжелое, восьми – как средней степени тяжести. Еще семи пострадавшим была оказана амбулаторная помощь.
По факту произошедшего заведено уголовное дело. Взрыв квалифицирован как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Ход расследования под личный контроль взял глава СК России Александр Бастрыкин. Национальный антитеррористический комитет отрабатывает различные версии ЧП.
В транспортной компании "АТП-1", которой принадлежало транспортное средство, в свою очередь, сообщили, что оно было исправно. Представитель подчеркнул, что это дизельный автобус, тем самым опровергнув сообщения о взрыве в нем газового баллона.
Внеплановую проверку в отношении перевозчика организовал Ространснадзор.
Один человек погиб при взрыве в автобусе в Воронеже
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