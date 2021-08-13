Взорвавшийся в Воронеже автобус был технически исправен – перевозчик

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Автобус, который накануне взорвался в Воронеже, был технически исправен, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя перевозчика.

"Это дизельный автобус, они не могут переходить на газ", – говорится в сообщении.

Маршрутный автобус ПАЗ взорвался в центре Воронежа вечером 12 августа. По последним данным, в результате происшествия погиб один человек. Еще 11 человек находятся в больнице, состояние троих из них оценивается как тяжелое, восьми – как средней степени тяжести. Еще семи пострадавшим была оказана амбулаторная помощь.

По факту произошедшего заведено уголовное дело. Взрыв квалифицирован как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ход расследования под личный контроль взял глава СК России Александр Бастрыкин. Национальный антитеррористический комитет отрабатывает различные версии ЧП.