Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

08:12

Проверка подвижного состава в Воронеже после ЧП не выявила подозрительных предметов

происшествия регионы

Фото: ТАСС/Кристина Бражникова

Проверка подвижного состава в Воронеже после взрыва а ввтобусе не выявила подозрительных предметов, сообщает ТАСС.

Как пояснил мэр Воронежа Вадим Кстенин, по поручению губернатора Александра Гусева силы автотранспортных предприятий, управления транспорта и сотрудники линейного контроля на базах и конечных остановках проверили весь подвижной состав. Сейчас на линии штатно работают около 800 единиц пассажирского транспорта.

По последним данным, в результате взрыва один человек погиб. Еще 11 человек находятся в больнице, состояние троих из них оценивается как тяжелое, восьми – как средней степени тяжести. Еще семи пострадавшим была оказана амбулаторная помощь.

Как рассказал ранее прокурор Ленинского района Воронежа Юрий Бурсов, в момент ЧП в автобусе находились 35 человек. Национальный антитеррористический комитет отрабатывает различные версии произошедшего.

В ночь на пятницу, 13 августа, на месте происшествия завершились следственные действия, коммунальные службы начали убирать дорогу. Сейчас движение в районе ЧП восстановлено.

Заведено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Из Москвы в Воронеж после ЧП с автобусом направлены криминалисты

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать