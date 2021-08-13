Проверка подвижного состава в Воронеже после ЧП не выявила подозрительных предметов

Фото: ТАСС/Кристина Бражникова

Проверка подвижного состава в Воронеже после взрыва а ввтобусе не выявила подозрительных предметов, сообщает ТАСС.

Как пояснил мэр Воронежа Вадим Кстенин, по поручению губернатора Александра Гусева силы автотранспортных предприятий, управления транспорта и сотрудники линейного контроля на базах и конечных остановках проверили весь подвижной состав. Сейчас на линии штатно работают около 800 единиц пассажирского транспорта.

По последним данным, в результате взрыва один человек погиб. Еще 11 человек находятся в больнице, состояние троих из них оценивается как тяжелое, восьми – как средней степени тяжести. Еще семи пострадавшим была оказана амбулаторная помощь.

Как рассказал ранее прокурор Ленинского района Воронежа Юрий Бурсов, в момент ЧП в автобусе находились 35 человек. Национальный антитеррористический комитет отрабатывает различные версии произошедшего.

В ночь на пятницу, 13 августа, на месте происшествия завершились следственные действия, коммунальные службы начали убирать дорогу. Сейчас движение в районе ЧП восстановлено.

Заведено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".