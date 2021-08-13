Родные погибших при взрыве автобуса в Воронеже получат по 1 миллиону рублей – власти

16:06
Фото: ТАСС/Кристина Бражникова
Власти Воронежа выплатят по 1 миллиону рублей родным погибших при взрыве автобуса и по 500 тысяч – тяжело раненным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Александра Гусева.
"Принял первые решения по материальным компенсациям. Родные погибших получат по 1 миллиону рублей. Тяжело раненные – по 500 тысяч рублей. Сумма компенсаций остальным пострадавшим определится позднее", – написал он в своем телеграм-канале.
Напомним, маршрутный автобус ПАЗ взорвался в центре Воронежа вечером 12 августа. По последним данным, в результате происшествия погибли два человека. Пострадали 17 человек.
По факту произошедшего заведено уголовное дело. Взрыв квалифицирован как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Ход расследования под личный контроль взял глава СК России Александр Бастрыкин. Национальный антитеррористический комитет отрабатывает различные версии ЧП.
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