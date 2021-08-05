Более 10 человек пострадали при подрыве автобуса в Индии – СМИ

11:08
Фото: AP Photo/Mustafa Quraishi, File
По меньшей мере один человек погиб, еще одиннадцать получили ранения при взрыве автобуса в индийском восточном штате Чхаттисгарх. Об этом сообщает газета Times of India.
В четверг утром в городе Дантевада в автобусе сработало самодельное взрывное устройство. Правоохранительные органы штата считают виновными в теракте боевиков незаконных маоистских вооруженных группировок.
Маоисты пропагандируют собственную версию маоизма и марксизма-ленинизма. Наксалиты заявляют, что намерены освободить бедное крестьянство от капиталистического гнета, нередко пользуются поддержкой местного населения.
Ранее сообщалось, что не менее 11 человек погибли при взрывах, прогремевших на заводе пиротехнических изделий в индийском городе Ачанкулам. В результате происшествия были ранены 36 человек.
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