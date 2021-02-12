Москвичей настоятельно призвали отказаться от автомобилей из-за снегопада

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

16:30

При взрывах на заводе пиротехники в Индии погибли 11 человек

за рубежом происшествия

Фото: twitter.com/ANI

Не менее 11 человек погибли при взрывах, прогремевших на заводе пиротехнических изделий в индийском городе Ачанкулам. Об этом сообщает NDTV.

В результате происшествия были ранены 36 человек. Взрывы произошли в 13:30 по местному времени. Индийский премьер-министр Нарендра Моди выразил свои соболезнования родственникам погибших.

"Пожар на заводе пиротехники в Тамилнаде вызывает искреннее сожаление. В этот скорбный час мои мысли с понесшими утрату семьями", – говорится в публикации Моди в Twitter.

Правительство выплатит семьям погибших компенсацию в размере 200 тысяч рупий. Раненые получат 50 тысяч рупий. Причина взрывов на заводе пиротехники в настоящий момент выясняется.

Ранее один человек пострадал при взрыве на складе в Красноярске. Министерство экологии выясняет, насколько загрязнен воздух в районе пожара.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать