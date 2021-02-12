При взрывах на заводе пиротехники в Индии погибли 11 человек

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Не менее 11 человек погибли при взрывах, прогремевших на заводе пиротехнических изделий в индийском городе Ачанкулам. Об этом сообщает NDTV.

В результате происшествия были ранены 36 человек. Взрывы произошли в 13:30 по местному времени. Индийский премьер-министр Нарендра Моди выразил свои соболезнования родственникам погибших.

"Пожар на заводе пиротехники в Тамилнаде вызывает искреннее сожаление. В этот скорбный час мои мысли с понесшими утрату семьями", – говорится в публикации Моди в Twitter.

Правительство выплатит семьям погибших компенсацию в размере 200 тысяч рупий. Раненые получат 50 тысяч рупий. Причина взрывов на заводе пиротехники в настоящий момент выясняется.

Ранее один человек пострадал при взрыве на складе в Красноярске. Министерство экологии выясняет, насколько загрязнен воздух в районе пожара.