Один человек пострадал при взрыве на складе в Красноярске

Один человек пострадал при пожаре в Красноярске, там вспыхнул склад горюче-смазочных материалов, а потом еще и прогремел взрыв. В здании выбило окна и разорвало обшивку фасада. Сейчас огонь удалось локализовать. Площадь пожара, по предварительным оценкам, составляет около 800 квадратных метров.

Часть здания обвалилась. На месте работают 10 спецмашин и почти 30 пожарных. Пострадавшего отправили в Краевую больницу, у него ожоги рук.

Министерство экологии выясняет, насколько загрязнен воздух в районе пожара. В начале месяца в Красноярске сгорел другой склад – с автозапчастями. В результате погиб сотрудник и трое пожарных, которые пытались его спасти. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.