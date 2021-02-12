Один человек пострадал при взрыве на складе в Красноярске

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Взрыв произошел на складе горюче-смазочных материалов в Красноярске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру города.

"В 15:53 (11:53 по Москве) поступило сообщение о загорании склада ГСМ со взрывом по адресу улица Пограничников, дом 44, строение 3", – сообщил представитель ведомства.

В МЧС заявили, что на складе произошло частичное обрушение здания. Возгоранию присвоили второй уровень сложности из пяти возможных. На месте ЧП работают 10 единиц техники и около 25 человек личного состава.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадал один человек. В настоящий момент специалисты выясняют причины возгорания.

Ранее взрыв произошел в супермаркете по улице Гагкаева во Владикавказе. В экстренных службах сообщили, что предварительной причиной происшествия мог стать взрыв газа.