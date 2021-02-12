Названа предварительная причина взрыва в супермаркете во Владикавказе

08:49
Фото: Москва 24
Предварительной причиной взрыва, который произошел в супермаркете во Владикавказе, стал газ. Об этом сообщил руководитель администрации главы и правительства Северной Осетии Рустем Келехсаев.
"По предварительной информации, это газ, но ведется работа по выяснению ситуации. Работаем с арендаторами этого здания на предмет того, были ли в здании люди или нет", – приводит его слова ТАСС.
Отмечается, что на месте взрыва группировку спасателей планируют увеличить.
"На месте работают порядка 120 человек личного состава и 25 единиц техники, приведена в готовность аэромобильная группировка ГУ МЧС. Еще дополнительно 100 человек в ближайшее время прибудут", – уточнил начальник ГУ МЧС по региону Александр Хоружий.
Глава Минздрава Северной Осетии Тамерлан Гогичаев заявил, что под завалами людей не обнаружено.
"На данный момент, по данным скорой помощи, в городе Владикавказ пострадавших нет, обращений также нет. Со слов сотрудников МЧС, под завалами также не обнаружено пострадавших", – сказал он.
При этом, по информации властей региона, на месте происшествия обнаружен один человек, он не пострадал.
Взрыв произошел в пятницу утром в супермаркете по улице Гагкаева во Владикавказе. В экстренных службах сообщили, что расположенные рядом с магазином дома, предположительно, повреждений не получили. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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