В МЧС заявили, что не получали сообщений о пострадавших при взрыве во Владикавказе

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Подтвержденных данных о пострадавших при взрыве в супермаркете во Владикавказе нет, сообщил начальник ГУ МЧС по Северной Осетии Александр Хоружий.

"В настоящий момент подтвержденных данных о наличии пострадавших нет", – сказал Хоружий.

Взрыв произошел в пятницу утром в супермаркете по улице Гагкаева во Владикавказе. В экстренных службах сообщили, что расположенные рядом с магазином дома, предположительно, повреждений не получили.

В качестве предварительной причины ЧП рассматривается взрыв газа. В настоящее время на месте происшествия работают спасательные бригады и скорая помощь.

В январе хлопок газа произошел на цветочном рынке в Краснодаре. В результате взрыва начался пожар, жертвой которого стал один человек, а двое пострадали.