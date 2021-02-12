СК проводит проверку после взрыва в супермаркете во Владикавказе

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Следователи проводят проверку после взрыва в супермаркете во Владикавказе, сообщается на сайте управления Следственного комитета по Северной Осетии.

"Примерно в 7:24 в здании супермаркета "Магнит" по улице Гагкаева в городе Владикавказе произошел хлопок. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по республике Северная Осетия – Алания организована доследственная проверка", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящий момент спасательные службы разбирают завалы, на месте работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

"Причины произошедшего и наличие пострадавших устанавливаются", – добавили в СК.

Взрыв произошел в пятницу утром в супермаркете по улице Гагкаева во Владикавказе. В экстренных службах сообщили, что предварительной причиной происшествия мог стать взрыв газа. Расположенные рядом дома, предположительно, повреждений не получили, однако сам магазин полностью разрушен.

На месте работают порядка 120 человек личного состава и 25 единиц техники. Глава Минздрава Северной Осетии Тамерлан Гогичаев заявил, что под завалами людей не обнаружено. При этом, по данным властей, на месте происшествия был обнаружен один человек, он не пострадал.