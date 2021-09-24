В Астраханской области мужчина умер после трюка с заглатыванием змеи

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Житель Астраханской области умер после номера с заглатыванием змеи. Следователи организовали проверку, сообщает пресс-служба следственного управления СК по региону.

По предварительной информации, мужчина развлекал знакомых номером с заглатыванием змеи. В результате змея укусила местного жителя за язык.

"Мужчину доставили в реанимацию, где он скончался через несколько минут. Предварительная причина смерти – отравление ядом", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что змея укусила пятилетнюю девочку в контактном зоопарке в Екатеринбурге. По словам отца, дочке разрешили взять змею в руки, та, в свою очередь, обвила шею ребенка, а когда ее начали убирать, укусила.