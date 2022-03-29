Женщину, бросившую в зоопарке Ташкента дочь к медведю, признали психически больной

09:45
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Судебно-психиатрическая экспертиза признала психически больной женщину, которая бросила свою трехлетнюю дочь в вольер к медведю в ташкентском зоопарке, сообщает РИА Новости.
Следствие просит суд отправить ее на принудительное лечение. Женщина состоит на учете психоневрологического диспансера с июля 2021 года.
В Генпрокуратуре подчеркнули, что по результатам комплексной судебно-психиатрической и психологической экспертизы подозреваемая страдает приобретенным пожизненно психическим расстройством. Это в силу ее психического состояния свидетельствует о неспособности давать правильные показания на следствии и в суде.
28 января посетительница Ташкентского зоопарка бросила маленькую девочку в вольер к медведю на глазах у публики. Животное ребенка не тронуло. В ходе первичного осмотра у девочки диагностировали ушибы после падения с высоты пяти метров.
Органы прокуратуры возбудили в отношении матери уголовное дело по статье "Покушение на умышленное убийство". Статья предусматривает минимум 15 лет тюрьмы.
В конце января девочку выписали из больницы и передали под опеку родственникам. В национальном детском медицинском центре будут наблюдать за состоянием здоровья девочки, пока ей не исполнится 18 лет.
По данным министерства по поддержке махалли и семьи Узбекистана, мать девочки находилась в депрессии из-за отъезда мужа в Россию. Женщине и ее двум детям неоднократно оказывали социальную и юридическую помощь.
В зоопарке Ташкента мать бросила ребенка в вольер к медведю
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: