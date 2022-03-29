Женщину, бросившую в зоопарке Ташкента дочь к медведю, признали психически больной

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Судебно-психиатрическая экспертиза признала психически больной женщину, которая бросила свою трехлетнюю дочь в вольер к медведю в ташкентском зоопарке, сообщает РИА Новости.

Следствие просит суд отправить ее на принудительное лечение. Женщина состоит на учете психоневрологического диспансера с июля 2021 года.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что по результатам комплексной судебно-психиатрической и психологической экспертизы подозреваемая страдает приобретенным пожизненно психическим расстройством. Это в силу ее психического состояния свидетельствует о неспособности давать правильные показания на следствии и в суде.

28 января посетительница Ташкентского зоопарка бросила маленькую девочку в вольер к медведю на глазах у публики. Животное ребенка не тронуло. В ходе первичного осмотра у девочки диагностировали ушибы после падения с высоты пяти метров.

Органы прокуратуры возбудили в отношении матери уголовное дело по статье "Покушение на умышленное убийство". Статья предусматривает минимум 15 лет тюрьмы.

В конце января девочку выписали из больницы и передали под опеку родственникам. В национальном детском медицинском центре будут наблюдать за состоянием здоровья девочки, пока ей не исполнится 18 лет.

По данным министерства по поддержке махалли и семьи Узбекистана, мать девочки находилась в депрессии из-за отъезда мужа в Россию. Женщине и ее двум детям неоднократно оказывали социальную и юридическую помощь.