Мать, бросившая дочь к медведю в Ташкенте, была в депрессии из-за мужа

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Женщина, перекинувшая свою трехлетнюю дочь в вольер к медведю в ташкентском зоопарке, находилась в депрессии из-за мужа, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства по поддержке махалли и семьи Узбекистана.

"Органы прокуратуры возбудили в отношении матери уголовное дело по статье "Покушение на умышленное убийство", предусматривающей минимум 15 лет тюрьмы. Выяснилось, что женщина находилась в депрессии из-за того, что ее супруг уехал в Россию и не живет с ней", – заявили в министерстве.

Известно, что гражданка проживает с двумя детьми в квартире, принадлежащей ее отцу, в Сергелийском районе Ташкента. В настоящий момент она безработная.

28 января посетительница Ташкентского зоопарка бросила маленькую девочку в вольер к медведю на глазах у публики. Несмотря на попытки посетителей и сотрудников зоопарка, остановить женщину не удалось.

Медведь Зузу наблюдал за происходящим, а когда ребенок оказался на его территории, подошел к нему, понюхал, но вреда не причинил. Работники зоопарка оперативно отреагировали и стали заманивать животное во внутреннее помещение.

Когда медведь покинул вольер, девочку достали и осмотрели: первичный осмотр показал наличие у нее ушибов после падения с высоты пять метров.

