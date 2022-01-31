Мать, бросившая дочь к медведю в Ташкенте, была в депрессии из-за мужа

11:19
Фото: телеграм-канал SHOT
Женщина, перекинувшая свою трехлетнюю дочь в вольер к медведю в ташкентском зоопарке, находилась в депрессии из-за мужа, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства по поддержке махалли и семьи Узбекистана.
"Органы прокуратуры возбудили в отношении матери уголовное дело по статье "Покушение на умышленное убийство", предусматривающей минимум 15 лет тюрьмы. Выяснилось, что женщина находилась в депрессии из-за того, что ее супруг уехал в Россию и не живет с ней", – заявили в министерстве.
Известно, что гражданка проживает с двумя детьми в квартире, принадлежащей ее отцу, в Сергелийском районе Ташкента. В настоящий момент она безработная.
28 января посетительница Ташкентского зоопарка бросила маленькую девочку в вольер к медведю на глазах у публики. Несмотря на попытки посетителей и сотрудников зоопарка, остановить женщину не удалось.
Медведь Зузу наблюдал за происходящим, а когда ребенок оказался на его территории, подошел к нему, понюхал, но вреда не причинил. Работники зоопарка оперативно отреагировали и стали заманивать животное во внутреннее помещение.
Когда медведь покинул вольер, девочку достали и осмотрели: первичный осмотр показал наличие у нее ушибов после падения с высоты пять метров.
В зоопарке Ташкента мать бросила ребенка в вольер к медведю
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