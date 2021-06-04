Енот "выгнал" солдат из бронемашины в США

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Енот забрался в бронетранспортер на военной базе в американском штате Колорадо, вызвав панику у солдат, которым пришлось убегать из машины. Об этом сообщает "Газета.ру".

Известно, что инцидент произошел в городе Форт-Карсон. Военнослужащие заметили агрессивно настроенное животное внутри бронеавтомобиля и бросились бежать, однако енот стал преследовать солдат.

На кадрах, которые запечатлели военные, видно, как животное покидает территорию части. Как енот проник в машину, не сообщается.

Ранее апелляционный суд штата Нью-Йорк принял к рассмотрению иск слонихи Хэппи, интересы которой представляет неправительственная организация Nonhuman Rights Project, против зоопарка Бронкса. Правозащитники отстаивают право слонихи жить в заповеднике, так как сейчас ее права на физическую свободу нарушаются, а условия содержания оставляют желать лучшего.