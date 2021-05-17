В Хьюстоне полицейские задержали тигра. Зверь жил в частном доме, но после того как его владелец был арестован по обвинению в убийстве, он оказался на улице.

Целую неделю стражи порядка разыскивали хищника, но тому удавалась скрываться. Позднее тигра обнаружили и передали в приют для животных.

В США держать дома тигров очень модно. Журналисты подсчитали, что на территории страны в неволе содержится вдвое больше этих хищников, чем их сохранилось в дикой природе. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.