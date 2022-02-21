Брошенная матерью к медведю в зоопарке Ташкента девочка поправилась

Фото: телеграм-канал SHOT

Трехлетнюю девочку, которую в зоопарке Ташкента мать бросила в вольер к медведю, выписали из Республиканского научного центра скорой медицинской помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Узбекистана.

"Сегодня, учитывая положительный результат всех медицинских осмотров и нормальное психическое состояние ребенка, девочку выписали домой в сопровождении родственников", – отмечается в сообщении ведомства в телеграм-канале.

По данным Минздрава, в настоящее время ребенок передан под опеку бабушки.

В министерстве напомнили, что ведомство назначило директора национального детского медицинского центра Алишера Шарипова ответственным по наблюдению за состоянием здоровья девочки, пока она не достигнет совершеннолетия.

28 января посетительница Ташкентского зоопарка бросила маленькую девочку в вольер к медведю на глазах у публики. Животное ребенка не тронуло. В ходе первичного осмотра у девочки диагностировали ушибы после падения с высоты пяти метров.

Органы прокуратуры в отношении матери возбудили уголовное дело по статье "Покушение на умышленное убийство".

