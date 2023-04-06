Уголовное дело возбудили против ударившего дочь треш-стримера из Иванова

Фото: телеграм-канал "Следком"

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Ивановской области Дмитрия Серова после публикации видео с издевательствами над дочерью. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

"Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 117 Уголовного кодекса РФ "Истязание в отношении несовершеннолетнего", – говорится в сообщении.

После анализа одного из видеороликов следователи квалифицировали действия мужчины как насильственные. Фигуранта дела уже задержали и доставили в следственный отдел.

Бывшая супруга Серова Наталья Зарубина, комментируя инцидент, заявила, что видео, о котором идет речь, было снято в 2021 году, а мужчину уже судили за это, сообщает "Газета.ру."

"Да, я мама девочки. С девочкой все хорошо. Это несвежее видео, оно 2021 года. Уже два года прошло, он уже ответил. У него был суд, и по этому вопросу уже все решилось. Я не знаю, почему по новой опубликовали", – заявила она.

В свою очередь, детский омбудсмен Ивановской области Татьяна Океанская в беседе с RT заявила, что за подобный поступок мужчину могут лишить родительских прав. Подобный вопрос можно будет рассматривать после того, как факт жестокого обращения докажут.

"Сейчас ребенок находится с мамой. Родители давно в разводе, и ребенок с отцом не живет. С девочкой сейчас все в порядке", – сообщила Океанская.

На видеоролике, о котором идет речь, Серов ударил дочь, тем самым довел ее до слез, а после не дал уйти, объясняя это тем, что идет прямой эфир. При этом, как выяснилось позже, жертвой мужчины стала не только дочь, но и ее мать, которая получала побои от Серова, находясь с ним в браке.



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