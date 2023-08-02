Двух подростков избили из-за цвета волос в центре Нижнего Новгорода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Нижегородской области проверяют информацию об избиении двух подростков из-за окрашенных волос. Об этом сообщается в телеграм-канале "МВД Медиа".

"По данным областной полиции, 1 августа 2023 года в ОП № 5 управления МВД России по Нижнему Новгороду обратились молодые люди в возрасте 18 лет. Они рассказали, что на улице Большой Покровской им были нанесены телесные повреждения", – говорится в уведомлении.

Отмечается, что в настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, а также личности участников "конфликтной ситуации". Потерпевших планируют отправить на прохождение судебно-медицинской экспертизы, где определят тяжесть причиненного вреда здоровью.

Как подчеркнули в полиции, преждевременно делать выводы о причинах конфликта, количестве его участников и их принадлежности к какой-либо субкультуре.

Между тем, по данным телеграм-канала Baza, на пострадавших напала толпа из 15 человек. Им не понравился цвет волос одного из подростков, уточнили журналисты.

Одному из пострадавших разбили лицо, другой подросток отделался ушибом ребер и пятью сколотыми зубами.

Ранее двое злоумышленников частично срезали скальп 19-летнему подростку в Москве. Причиной стало недовольство прической молодого человека.

Полицейские задержали подозреваемых, суд арестовал их до 10 сентября этого года.

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