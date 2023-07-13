СК переквалифицировал дело срезавших скальп с жителя Электростали на более тяжкую статью

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Мужчинам, которые в подмосковной Электростали срезали скальп 19-летнему молодому человеку, ужесточили обвинение, предъявив его по более тяжким статьям. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета (СК) РФ.

Инцидент произошел 9 июля. Мужчины срезали молодому человеку часть волос с кожей головы из-за того, что им не понравился цвет его волос. В результате происшествия пострадавшего госпитализировали.

"С учетом полученных потерпевшим телесных повреждений им предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве (часть 3 статьи 111 Уголовного кодекса (УК) РФ и часть 2 статьи 213 УК РФ)", – говорится в сообщении.

Обвиняемым избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 10 сентября 2023 года. Расследование уголовного дела и следственные действия в отношении мужчин продолжаются.

Как сообщалось ранее, 12 июля пострадавшему молодому человеку должны были провести операцию по пересадке кожи. Перед проведением медицинской процедуры он поделился, что чувствует себя нормально, однако все еще испытывает головные боли. Молодой человек выразил надежду на возобновление роста волос после операции.



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