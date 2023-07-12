Суд арестовал мужчин, срезавших скальп с жителя Электростали

Фото: МВД России

Суд на два месяца отправил под стражу подозреваемых в нападении на молодого человека в подмосковной Электростали. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка СК РФ.

"По ходатайству следствия судом оба подозреваемых арестованы до 10 сентября 2023 года", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов продолжат проведение следственных действий с фигурантами уголовного дела.

Инцидент произошел 9 июля. Двум мужчинами не понравился зеленый ирокез молодого человека, в итоге те решили срезать его вместе со скальпом.

Пострадавшего госпитализировали. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ и части 2 статьи 112 УК РФ.



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