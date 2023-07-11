Задержан второй подозреваемый, напавший на мужчину из-за цвета волос в Электростали

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники полиции задержали второго подозреваемого в нападении на мужчину из-за цвета волос в подмосковной Электростали. Об этом сообщается на сайте "МВД Медиа".

Отмечается, что правоохранители задержали подозреваемого в городе Обнинск Калужской области.

Ранее сообщалось, что в Электростали двое мужчин срезали молодому человеку волосы вместе с кожей головы.

Инцидент произошел 9 июля, злоумышленникам не понравился цвет волос молодого человека, из-за чего и завязался конфликт. В итоге те решили снять скальп с потерпевшего. Пострадавшего госпитализировали.

Один из подозреваемых в нападении уже задержан. Им оказался житель Коми 1999 года рождения.