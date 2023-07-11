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Задержан второй подозреваемый, напавший на мужчину из-за цвета волос в Электростали
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сотрудники полиции задержали второго подозреваемого в нападении на мужчину из-за цвета волос в подмосковной Электростали. Об этом сообщается на сайте "МВД Медиа".
Отмечается, что правоохранители задержали подозреваемого в городе Обнинск Калужской области.
Ранее сообщалось, что в Электростали двое мужчин срезали молодому человеку волосы вместе с кожей головы.
Инцидент произошел 9 июля, злоумышленникам не понравился цвет волос молодого человека, из-за чего и завязался конфликт. В итоге те решили снять скальп с потерпевшего. Пострадавшего госпитализировали.
Один из подозреваемых в нападении уже задержан. Им оказался житель Коми 1999 года рождения.
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