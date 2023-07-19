Неизвестные попытались ограбить дом Джейн Биркин в Париже – СМИ

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Неизвестные попытались проникнуть в парижский дом актрисы и певицы Джейн Биркин, которая умерла 16 июля, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник.

По его данным, попытка кражи со взломом произошла около 04:00 19 июля. Прибывшие на место полицейские зафиксировали повреждения на входной двери.

Отмечается, что это не первая за последние дни попытка ограбления дома актрисы. 17 июля трое человек уже пытались проникнуть в жилище Биркин, однако их прогнали ее соседи.

Англо-французская певица и актриса Джейн Биркин скончалась 16 июля в возрасте 76 лет. В СМИ не уточнили причину смерти актрисы.

Биркин родилась 14 декабря 1946 года в Лондоне. Женщина начала свою карьеру как актриса, снявшись во второстепенных ролях в фильмах Микеланджело Антониони "Фотоувеличение" и "Калейдоскоп".

Мировую известность и славу Биркин получила благодаря своему 10-летнему музыкальному и романтическому партнерству с Сержем Генсбуром, с которым она познакомилась в 1968 году на съемках фильма "Слоган".

В 1985 году актриса стала победительницей в номинации "Лучшая актриса" на Орлеанском кинофестивале за фильм "Пусть все будет честно". В этом же году жюри Венецианского кинофестиваля признало роль Биркин в фильме "Пыль" одной из лучших, однако не присудило приз за лучшую женскую роль. Позже эта кинокартина выиграла "Серебряного льва".

Биркин была удостоена Ордена Британской империи и Французского национального ордена в 2001 году. А японский Орден Восходящего солнца она получила в 2018 году.



Певица и актриса Джейн Биркин скончалась в возрасте 76 лет