Ряд улиц перекроют в Москве 28–29 июня

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Новости

25 июня, 17:10

M24.RU

Специалисты рассказали о мероприятиях в День семьи, любви и верности

Специалисты рассказали о мероприятиях в День семьи, любви и верности

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25 июня в пресс-центре ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная анонсированию программы мероприятий Дня семьи, любви и верности, который отмечается ежегодно 8 июля.

Перед журналистами выступили:

  • генеральный директор Фонда социально-культурных инициатив Сергей Смирнов;
  • глава округа Муром Евгений Рычков;
  • заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха министерства просвещения РФ Наталья Кочеткова;
  • начальник управления по связям с общественностью департамента здравоохранения города Москвы Светлана Браун;
  • генеральный директор Государственного музея-заповедника "Царицыно" Елизавета Фокина;
  • летчик-космонавт Герой России Антон Шкаплеров с супругой Татьяной Шкаплеровой.
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