25 июня, 17:10M24.RU
Специалисты рассказали о мероприятиях в День семьи, любви и верности
25 июня в пресс-центре ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная анонсированию программы мероприятий Дня семьи, любви и верности, который отмечается ежегодно 8 июля.
Перед журналистами выступили:
- генеральный директор Фонда социально-культурных инициатив Сергей Смирнов;
- глава округа Муром Евгений Рычков;
- заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха министерства просвещения РФ Наталья Кочеткова;
- начальник управления по связям с общественностью департамента здравоохранения города Москвы Светлана Браун;
- генеральный директор Государственного музея-заповедника "Царицыно" Елизавета Фокина;
- летчик-космонавт Герой России Антон Шкаплеров с супругой Татьяной Шкаплеровой.