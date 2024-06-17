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17 июня, 17:30

Политика

Путин подписал указ о назначении заместителей министра обороны РФ

Путин подписал указ о назначении заместителей министра обороны РФ

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Владимир Путин подписал указ о новых назначениях в Минобороны России. Первым замом министра стал Леонид Горнин. Также позиции заместителей заняли Павел Фрадков и Анна Цивилева.

Леонид Горнин будет курировать весь комплекс вопросов финансового обеспечения в ведомстве. Его основная задача – повышение прозрачности финансовых потоков и обеспечение эффективного расходования бюджетных средств. Фрадков будет отвечать за управление имуществом, а Цивилева – за социальную сферу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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