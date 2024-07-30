В Москве пройдет тестовое голосование перед выборами в МГД

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В Москве пройдет тестовое голосование перед выборами в Мосгордуму, говорится на сайте Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.

Его проведение запланировано на вторую половину августа. Руководитель штаба Вадим Ковалев призвал членов штаба предложить свои вопросы для проведения тестового голосования. По его словам, они должны быть связаны с жизнью столицы и затрагивать интересы всех москвичей.

Кроме того, открылся набор в корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы. Руководитель Общественного штаба Вадим Ковалев указал, что за годы работы организации в Москве выработался стандарт наблюдения за ходом голосования.

Выборы в Мосгордуму пройдут с 6 по 8 сентября. В ходе голосования москвичи определят 45 депутатов по одномандатным округам. На избирательных участках можно будет проголосовать с помощью терминалов с 08:00 до 20:00 в любой из трех дней. Онлайн-голосование будет доступно на mos.ru с 08:00 6 сентября до 20:00 8 сентября.