Для семей участников СВО подготовили программу в рамках "Москвы 2030"

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Программа для семей участников спецоперации появилась в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Дети и взрослые могут посетить творческие мастер-классы на Тверском бульваре со вторника по пятницу с 14:00 до 16:30, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

С 14:00 до 15:00 во вторник, 27 августа, состоятся спортивные игры, где можно будет поиграть в бадминтон, настольный теннис, петанк, фрисби, городки и баскетбол. Также для членов семей участников СВО открылась арт-студия под открытым небом. В 15:00 заработает архитектурный цех, где наставники организуют мастер-класс. Кроме того, ежедневно в 16:00 здесь проходит дегустация чая.

В среду, 28 августа, в 14:00 посетителей ждут настольные игры и познавательные викторины, а с 15:00 будет открыта дизайн-студия, где ребят приглашают смастерить поделки своими руками.

По четвергам гости могут принять участие в классических и современных танцах, а в пятницу их приглашают на гонки на радиоуправляемых болидах.

Более того, на Тверском бульваре установили бассейн с шарами, балансир, керпланк и кульбутто, а в лаундж-зоне обустроили места для отдыха.

Горожане также смогут поддержать участников СВО на площадках электронных проектов города на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030". Москвичей и гостей города приглашают отправить им письма. Открытки принимаются в почтовых корзинах в парках "Фили", "Кузьминки", "Ангарские пруды", "Красная Пресня" и "Измайловский", в музее-заповеднике "Коломенское", усадьбе Воронцово и на площади Юности, а также в ландшафтном парке "Митино".

