Руднев призвал москвичей поддержать бойцов СВО с помощью городских и призовых баллов

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Жители Москвы могут перевести свои городские и призовые баллы на благотворительные цели. Руководитель столичного исполкома партии "Единая Россия" Максим Руднев предложил горожанам воспользоваться уникальной возможностью и перечислить бонусы на помощь бойцам спецоперации и жителям приграничья и новых российских регионов, пострадавшим от атак ВСУ.

"Процесс перевода прост и доступен через специальные платформы, где каждый желающий сможет внести свой вклад в общее дело. Жители столицы могут перевести от 500 до 10 тысяч баллов. Один балл равен одному рублю. Я часто бываю в новых регионах, общаюсь с жителями, с нашими бойцами. Был в Курской области, встречался с людьми. Могу с уверенностью сказать, что для них помощь каждого важна", – рассказал Руднев.

По его словам, помимо пожертвования баллов, жители столицы участвуют в сборе средств, гуманитарной помощи и волонтерских акциях. Он подчеркнул, что каждое усилие имеет значение.

"Даже небольшая помощь может поменять жизнь тех, кто оказался в трудной ситуации. Мы все должны объединиться ради нашей страны, ради наших защитников и граждан, которые нуждаются в поддержке", – заключил Руднев.

Городские и призовые баллы – система накопления бонусов за участие в мероприятиях, акциях и программах. Речь идет о проектах "Активный гражданин", "Город знаний" и "Город идей", "Электронный дом" и "Наш город". Баллы можно обменять на скидки и бонусы и другие привилегии. Однако сейчас накопленные бонусы могут оказать огромную помощь тем, кто так в ней нуждается, подчеркнул Руднев.

Ранее сообщалось, что победителями розыгрышей акции "Активное лето" стали уже 12 тысяч человек. Проект "Активный гражданин" продолжает начислять баллы за участие.

До 8 сентября на 600 площадках столицы проходят мероприятия масштабного фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". Горожане могут принять участие в спортивных соревнованиях, интеллектуальных играх, лекциях, выставках и тематических мастер-классах. В рамках акции "Активное лето" москвичи могут оценить мероприятия фестиваля от одного до пяти и стать участниками еженедельного розыгрыша городских баллов.

До конца акции состоятся еще два розыгрыша. Для участия необходимо посетить мероприятие на любой площадке фестиваля, отсканировать QR-код, размещенный на информационной стеле, и поставить оценку.

