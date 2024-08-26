Алексей Лисовенко рассказал о миссии московских волонтеров в зоне СВО

Фото: Алексей Лисовенко

Директор Московского дома общественных организаций Алексей Лисовенко неоднократно посещает зону СВО. В своих социальных сетях Лисовенко начал публиковать серию видеороликов, рассказывающих о нелегкой миссии московских волонтеров в прифронтовых зонах, восстановлении разрушенных городов и населенных пунктов новых регионов России, об условиях службы мобилизованных из СВАО парней.

Лисовенко показал, как восстанавливаются из пепла жилые кварталы Мариуполя, в чем особенно нуждаются бойцы и мирное население, какой опасный путь приходится преодолевать волонтерам, чтобы доставить в прифронтовые зоны помощь от москвичей.

"Одна из основных целей моих поездок в прифронтовые зоны СВО – показать москвичам реалии, в которых несут свою службу военные и волонтеры, как живет мирное население. Когда видишь своими глазами те вызовы, которые преодолевает наша страна, на многие вещи смотришь уже другими глазами. Ты начинаешь понимать, насколько важна сплоченность всего нашего общества, опора ребят и жителей новых регионов России на крепкий тыл. Миссию, которую несут, рискуя своими жизнями, волонтеры, переоценить трудно. Мы продолжаем активно развивать волонтерское движение в Москве. В каждом районе действуют пункты сбора гуманитарной помощи. Надеюсь, после просмотра моих коротких видеороликов из зоны СВО ряды волонтеров будут расти еще более стремительно. Москва своих не бросает!" – сказал Лисовенко.

Ранее сообщалось, что москвичи могут перевести свои городские и призовые баллы на благотворительные цели. Руководитель столичного исполкома партии "Единая Россия" Максим Руднев предложил горожанам воспользоваться этой возможностью и перечислить бонусы на помощь бойцам спецоперации, жителям приграничья и новых российских регионов, пострадавшим от атак ВСУ. Руднев отметил, что, помимо пожертвования баллов, жители столицы участвуют в сборе средств, гуманитарной помощи и волонтерских акциях.