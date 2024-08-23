Более 6 млн рублей собрали участники программы "Миллион призов" бойцам СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Москвичи перечислили более 6 миллионов рублей в помощь военным, которые находятся в зоне специальной военной операции, а также жителям новых и приграничных территорий всего за несколько дней, передает портал мэра и правительства столицы.

Сбор средств проводится городской программой лояльности "Миллион призов" и благотворительным фондом "Народный фронт. Все для победы". Представители организации помогают военным, которые служат в зоне боевых действий на новых и приграничных территориях, а также занимаются собором гуманитарной помощи для пострадавших и подготовкой населения к преодолению последствий конфликта.

Горожане могут направить на помощь нуждающимся от 500 до 10 тысяч баллов, которые они получают за участие в проектах "Активный гражданин", "Город заданий", "Город идей", "Наш город", "Электронный дом" и акции #ВыбираемВместе2024. Каждый балл эквивалентен одному рублю.

Чтобы отправить баллы на благотворительную помощь, москвичи должны перейти на сайт программы "Миллион призов" и пройти авторизацию через логин и пароль от своей учетной записи портала mos.ru. После этого им необходимо перейти в раздел "Поощрения", выбрать категорию "Благотворительность" и нажать на карточку фонда "Народный фронт. Все для победы".

После направления пожертвования каждому участнику направляется промокод, с помощью которого можно отслеживать отправленные баллы на сайте благотворительной организации. Информация обновляется дважды в месяц.

Вместе с тем на сайте программы "Миллион призов" ведется сбор средств для пострадавших семей из Курской области. К настоящему моменту москвичи отправили Российскому Красному Кресту свыше 10 миллионов рублей.

Ранее сервисы для помощи жителям Курской области заработали на "Госуслугах". На портале ведется сбор информации от пострадавших для регионального оперштаба. Через сервис можно направить информацию о предметах первой необходимости, товарах или лекарствах. Также там можно оставить заявку на помощь с переездом.